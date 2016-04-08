مقتل اثنين من المدنيين جراء سقوط قذائف هاون فى مقديشو

>قتل مدنيان على الاقل واصيب ثمانية آخرون بجروح من جراء سقوط قذائف هاون اطلقت مساء الخميس على حى مكتظ فى العاصمة الصومالية مقديشو، كما ذكر مصدر رسمى وشهود.

وقال المتحدث باسم وزارة الامن عبد الكامل معلم "تمكنت الشرطة من ضبط مدفع الهاون وحافلة صغيرة استخدمها المعتدون لشن الهجوم. وقد شارك فى هذا الهجوم اربعة اشخاص تلاحقهم الشرطة، وذكر شهود ان القذائف سقطت قرب جسر فى حى حمر جباب، فى المساء".

واوضح احد هؤلاء الشهود عبد الكريم حسن "رأيت جثتى اثنين من المدنيين القتلى، واصيب ثمانية آخرون بجروح. وسقطت ثلاث قذائف هاون قرب الجسر".

وقال الشاهد الآخر فرح نور "سمعت ثلاثة انفجارات فى الحى الذى اسكنه مساء امس ورأيت الناس يهربون. ونقلت سيارات اسعاف الضحايا فى وقت لاحق".