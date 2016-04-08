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مقتل 13 عنصرا داعشيا فى قصف جوى بريف حلب الشمالى الشرقى

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مقتل 13 عنصرا داعشيا فى قصف جوى بريف حلب الشمالى الشرقى مقتل 13 عنصرا داعشيا فى قصف جوى بريف حلب الشمالى الشرقى

>ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا ، إن ما لا يقل عن 13 عنصرا من تنظيم داعش الارهابى قتلوا فى ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولى، على مناطق فى مدينة جرابلس ومحيطها والتى يسيطر عليها التنظيم بريف حلب الشمالى الشرقى .

وأضاف المرصد فى بيان اليوم الجمعة - أن أربعة معتقلين لدى التنظيم الإرهابى قتلوا فى الضربات الجوية ذاتها لطائرات التحالف على المنطقة ، وذلك خلال قيامهم بتنفيذ "عقوبة" حفر خنادق للتنظيم فى محيط مدينة جرابلس .

كما قتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش أحدهم من جنسية خليجية، إثر استهدافهم من قبل الطائرات الحربية فى مدينة دير الزور ، وأعلن المرصد مقتل 122 شخصا أمس الخميس ، بينهم 37 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و26 شخصا استشهدوا وقضوا فى قصف جوى وسقوط قذائف وانفجارات وطلقات نارية وظروف أخرى.

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