"Fallout 4" أفضل لعبة في حفل الـ BAFTA Games

أقيم مساء أمس الخميس 7 أبريل حفل توزيع جوائز الـ British Academy Games Awards المعروفة بـ BAFTA Games، في Tobacco Dock في العاصمة البريطانية لندن.

قدم الدورة الـ 12 لهذا الحفل مقدم البرامج البريطاني Vernon Kay والكوميدي الإيرلندي Dara Ó Briain.

وقد وزعت جوائز الحفل على الشكل التالي:

جائزة الإنجاز الفني: Ori and the Blind Forest

جائزة BAFTA للألعاب البريطانية: Rocksteady Studios و Warner Bros. Interactive Entertainment

أفضل لعبة: Fallout 4

جائزة BAFTA للإبداع: Her Story

جائزة BAFTA لألعاب المحمول: Her Story

جائزة المشاهدين: Aaron Hong و McLean Goldwhite و Jade Kim و Steven Li و Kenny Regan و Gracie May و Theodore Park و Cynthia Cantrell

أفضل قصة في ألعاب الفيديو: Life Is Strange

أفضل صوت: Everybody's Gone to the Rapture

أفضل لعبة مستمرة او ثابتة: Introversion Software

جائزة BAFTA لأفضل تصميم: Bloodborne

جائزة الملكية الأصلية:Sony Computer Entertainment Europe و Supermassive games