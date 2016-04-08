"Fallout 4" أفضل لعبة في حفل الـ BAFTA Games
الجمعة 08-04-2016 12:37
أقيم مساء أمس الخميس 7 أبريل حفل توزيع جوائز الـ British Academy Games Awards المعروفة بـ BAFTA Games، في Tobacco Dock في العاصمة البريطانية لندن.
قدم الدورة الـ 12 لهذا الحفل مقدم البرامج البريطاني Vernon Kay والكوميدي الإيرلندي Dara Ó Briain.
وقد وزعت جوائز الحفل على الشكل التالي:
جائزة الإنجاز الفني: Ori and the Blind Forest
جائزة BAFTA للألعاب البريطانية: Rocksteady Studios و Warner Bros. Interactive Entertainment
أفضل لعبة: Fallout 4
جائزة BAFTA للإبداع: Her Story
جائزة BAFTA لألعاب المحمول: Her Story
جائزة المشاهدين: Aaron Hong و McLean Goldwhite و Jade Kim و Steven Li و Kenny Regan و Gracie May و Theodore Park و Cynthia Cantrell
أفضل قصة في ألعاب الفيديو: Life Is Strange
أفضل صوت: Everybody's Gone to the Rapture
أفضل لعبة مستمرة او ثابتة: Introversion Software
جائزة BAFTA لأفضل تصميم: Bloodborne
جائزة الملكية الأصلية:Sony Computer Entertainment Europe و Supermassive games
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