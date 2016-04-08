بالفيديو: جاستن بيبر يقع على المسرح بشكل مضحك

تعرض النجم الشاب جاستين بيبر Justin Bieber إلى موقف محرج أثناء تقديمه عرضاً على مسرح مدينة كانساس، بعد أن انزلق ووقع أرضاً، أثناء محاولته الرقص.

وعندما حاول النجم البالغ من العمر 22 عاماً تقديم أغنيته الشهيرة "Sorry" في عرضٍ، تخلّله هطول لأمطارٍ اصطناعية، لم يتمكّن من المحافظة على توازنه، فوقع بطريقة مضحكة أمام صرخات الآلاف المستنكرين والمصدومين بمّا جرى معه.

وعلى الفور، تدارك Justin الموقف، وحاول إخفاء الإحراج، فتمالك أعصابه، وتابع الغناء بشكل طبيعي.

واللافت للنظر، أنه أثناء انزلاق Justin Bieber وقع "الميكروفون" من يده، إلا أنّ ذلك لم يؤثر في الأغنية بتاتاً، ما يثير الشك في أنّ النجم لا يغنّي مباشرة على المسرح بل يردّد التسجيل.

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