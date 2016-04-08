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بعد طلاقها أمل عرفة بثوب الزفاف من جديد

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الجمعة 08-04-2016 14:12

نشرت النجمة السورية أمل عرفة على حسابها الرسمي على " فيسبوك" صورة لها وهي ترتدي ثوب الزفاف وعلقت عليها قائلة ً : " لعيون أحلى جمهور ... هيفا في مسلسل جريمة شغف " .
الصورة كما اوضحت أمل هي من مسلسل جريمة شغف وبالتالي لم تدع أي مجال للتأويلات حول سبب ارتدائها ثوب الزفاف بعد طلاقها من النجم عبد المنعم عمايري قبل مدة .
يشار إلى ان أمل تتابع حالياً تصوير دور البطولة في المسلسل وهو من تأليف نور شيشكلي وإخراج وليد ناصيف وتدور قصته حول خمس فتيات يسعين للانتقام من " أوس " الذي يؤدي دوره النجم قصي خولي بينما تكون " هيفا " هي اقربهن إليه و أخطرهن .
العمل يضم على قائمة أبطاله مجموعة من النجوم منهم قصي خولي ، أمل عرفة ، نادين الراسي ، تقلا شمعون ، مازن معضم و نجلاء بدر و أخرين.

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سيدتي