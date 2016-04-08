حصرياً تفاصيل الحفل الأول لـ شيرين بعد عودتها عن قرار الاعتزال

ينتظر محبو المطربة شيرين عبد الوهاب بشغف حفلها الذي يقام يوم 2 مايو القادم، وهو الحفل الأول لشيرين بعد عودتها عن قرار الاعتزال ويشاركها فيه المطرب صابر الرباعي.

"سيدتي نت" رصدت تفاصيل الحفل حيث يبدأ سعر التذاكر من 1000 إلى 1500 نهاية بـ 2000 جنيها مصريا.

يبلغ عدد حضور قاعة الحفل 1300 شخصاً، ويبدأ الحفل في الساعة السابعة بفقرة شيرين، ثم يلي فقرتها فاصل مع تناول العشاء ثم فقرة صابر الرباعي التي تنتهي في الساعة الـ 12 منتصف الليل.

وسيمنع دخول القنوات الفضائية لتسجيل الحفل.