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مايا حداد تسخر من فيفي عبده وبوسي شلبي: روح نفرتيتي تتعذّب

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الجمعة 08-04-2016 15:25

ظهرت الفنانة فيفي عبده والإعلامية بوسي شلبي، مساء أمس الخميس، بمظهر فرعوني خلال مشاركتهما مع عدد من الفنانين فى مهرجان نفرتيتي الدولي للموضة والثقافة في مدينة الأقصر المصرية.
ويبدو أن لوك فيفي عبده وبوسي شلبي لم يعجب خبيرة الموضة مايا حداد، إذا إعادت نشر صورة كانت قد نشرتها بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلّقت تحتها:"بمناسبة السهرة التنكرية يلي الصبايا القمامير إختاروا أجمل وأتقل لبس! يعني فيفي عبده المتنكرة بزي الأفعى تبع نفرتيتي، أما مدام بوسي فهي حدّث ولا حرج محاولة فاشلة للتنكر بنفرتيتي يلي روحها عم تتعذّب مطرح ما هي! الله يرحمك يا نفرتيتي!

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سيدتي