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آن هاثاواي تنجب طفلها الأول

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الجمعة 08-04-2016 15:25

أعلنت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي Anne Hathaway أنها رزقت بمولودها الأول من زوجها المنتج والممثل آدم شولمان Adam Schulman .
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ النجمة وضعت طفلها يوم 24 مارس/آذار الماضي في إحدى مستشفيات لوس أنجلوس، وهو بصحة جيّدة.
وقد اختارت الممثلة البالغة من العمر 33 عاماً وزوجها اسماً تقليدياً لطفلهما، الذي لا يتجاوز عمره أسبوعين، وهو جوناثان روزبانكس شولمان.
يُذكر أنّ آن هاثاواي تزوّجت آدم شولمان البالغ من العمر 35 عاماً منذ أكثر من 3 أعوام، وتعيش حياة زوجية هادئة.

 

 

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