ما سبب خروج ساروهان هونيل المفاجىء من مسلسل "ورد وشوك"؟

في كلمة قصيرة وغامضة دون إبداء الأسباب الحقيقية، أعلن النجم التركي ساروهان هونيل الشهير بالأسمر عبر حسابه الشخصي على "أنستغرام" خروجه من الموسم الرابع من المسلسل الدرامي الناجح "الوردة السوداء" المعروف عربياً باسم "ورد وشوك" مع بطلته الأساسية إيجي أوسلو بعد إنهاء المخرج دوره بسرعة أثارت سخط الآلاف من معجبي ومتابعي الممثل التركي.

الممثل يعتبر سيء الحظ درامياً منذ سنوات إذ لم تحقق مسلسلاته الأخيرة نسبة مشاهدة عالية ومن بينها مسلسله "الوجه الآخر"، وجاء حلوله كممثل ثانوي وضيف الموسم الرابع من "ورد وشوك" ليحبطه أكثر حيث همّش دوره لصالح نجوم آخرين مستمرين في المسلسل من موسمه الأول، ويصب جمهوره عبر السوشيال ميديا جام غضبهم على الجهة الإنتاجيّة التي لم تقدّر النجم كما تستحق موهبته ونجوميته.

وقد تساءلت العديد من الوسائل الإعلامية هل لعبت الحملة الإعلامية القوية التي شنتها ضده حبيبته السابقة الصحافية التركية إيدا سونميز، دوراً في خروجه بعد أن هزت صورته إعلامياً عندما اتهمته بضربها وتعنيفها جسدياً ولفظياً، فخشيت الشركة المنتجة أن يؤثر وجوده على حضور المسلسل القوي في الرايتنغ أسبوعياً فتم إتخاذ قرار إبعاده لحماية المسلسل من إحتمال إنخفاض نسبة مشاهدته؟

ساروهان هونيل لا يبدو عليه الإستياء ويمارس نشاطه الفني والإعلامي بشكل طبيعي، وقد أعلن عن دراسته لمشروع مسلسل جديد سيبدأ العمل فيه قريباً جداً.

كما تردد من مصدر موثوق أن مسلسل "الوردة السوداء- ورد وشوك" أصلاً وصل إلى نهايته، وغير وارد أن يتم إنتاج موسم خامس له.

وبينما يحقق المسلسل صدى جماهيري كبير في تركيا فإن نسخته المدبلجة للعربية بإسم "ورد وشوك" ليست محظوظة كثيراً حيث تعرض بهدوء ولا يتم الترويج لها كما تستحق.

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