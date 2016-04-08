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بالصور.. إقبال ضعيف على التسجيل بـ«عمومية الأطباء»

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12931234_1079844185395186_6031980354070197763_nالمراسل: عمر جمال

شهدت نقابة الأطباء صباح اليوم الجمعة، حضورًا ضعيفآ من جانب أعضائها، للتسجيل بكشوف الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية، التي دعت لهم النقابة اليوم، ومقرر عقدهما في الواحدة ظهرآ، حال اكتمال النصاب القانوني.

ومن المقرر أن تبحث عمومية الأطباء العادية اليوم، عرض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، على ميزانية النقابة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ورد النقابة على ملاحظات الجهاز، بالإضافة لإقرار ميزانية النقابة عن عام 2014، وعرض ومناقشة تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقاية عام 2016، وتعيين مراقب جديد للحسابات، إضافة إلى عرض ومناقشة تقرير الامين العام عن أنشطة النقابة عن عام 2016، فضلًا عن مناقشة ما يستجد من أعمال.

فيما ستناقش العمومية الغير عادية، تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية وتأمين المستشفيات، وعرض مقترح النقابة بخصوص تشديد عقوية الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي المقترح من وزارة الصحة، وتأثيره على الفريق الطبي وعلى المرض.

كما سيتم مناقشة قرار مشروع تعديل قانون النقابة، الذي تم الموافق عليه بمؤتمر النقابات الفرعية، وأيضاً تفعيل تحصيل الدمغة الطبية، فضلًا عن مناقشة ضبط العلافات المالية بين النقابة الأم والنقابات الفرعية، والتأكيد على مطالبة الجهات المختصة بتطبيق الشق المالي المذكور بالقانون 14 لسنة 2014، ومطالبة الجهات المختصة برفع موزانة الصحة، فيالعام المالي 2016-2017، بحيث لا تقل عن 3%، من الناتج القومي الإجمالي طبقًا للدستور.

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