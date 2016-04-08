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فرنسا: لا ننوى التدخل عسكريا فى ليبيا ولكن قد نؤمن الحماية للحكومة

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فرنسا: لا ننوى التدخل عسكريا فى ليبيا ولكن قد نؤمن الحماية للحكومة فرنسا: لا ننوى التدخل عسكريا فى ليبيا ولكن قد نؤمن الحماية للحكومة

>أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان مارك أيرولت، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تنوى شن ضربات جوية ولا إرسال قوات إلى ليبيا، لكنها قد تساعد فى "تأمين الحماية لحكومة الوحدة الوطنية" الليبية.

وفى تصريح لإذاعة "فرانس إنفو"، قال إيرولت "لا يجوز تكرار أخطاء الماضى، إذا كنتم تفكرون فى ضربات جوية وإذا كنتم تفكرون فى قوات على الأرض، فالأمر غير وارد، وعلى كل حال هذا ليس موقف فرنسا".

وأضاف "بالمقابل، من أجل تأمين الحماية لحكومة (فايز) السراج ففى حال طلب مساعدة دولية عندها سندرس الطلب. ولكن القرار عائد اليه ويجب ان نحترم استقلال هذا البلد".

واوضح الوزير الفرنسى "تحدثت امس هاتفيا مع السراج الذى دعانى الى زيارة ليبيا، وعندما تتوفر شروط الزيارة لليبيا سوف اقوم بها".

وجددت فرنسا والمانيا الخميس تاكيد دعمهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج فى ليبيا، حسب ما اعلن الرئيس فرنسوا هولاند فى ختام مجلس وزراء فرنسى المانى فى مدينة ميتز (شرق فرنسا).

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