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بدء الاجتماع الثانى للمحققين المصريين والإيطاليين فى روما حول مقتل ريجينى

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أعلنت الصحف الإيطالية بدء الجلسة الثانية من اجتماع المحققين المصريين والإيطاليين، الذى يعقد فى أكاديمية الشرطة العليا بروما، لاستئناف مناقشة آخر مستجدات التحقيقات حول مقتل الشاب الإيطالى جوليو رجينى فى القاهرة، واعتبرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن هذا الاجتماع هو "اليوم الحاسم" فى القمة المصرية الإيطالية.

وأكدت صحيفة أسكا نيوز الإيطالية أن النتائج النهائية ستعرض فى بيان مشترك من الجهات المصرية والإيطالية فى نهاية اجتماع اليوم، مشيرة إلى حالة من التكتم تسود على مجريات الاجتماع المصرى الإيطالى حول مقتل ريجينى، ولم يتم الإعلان عن أى معلومات جديدة حول نتائج المباحثات التى بدأت صباح أمس الخميس فى جلسة مغلقة وتستأنف اليوم.

وأشارت الصحف الإيطالية إلى أن اجتماع أمس لم يتوصل إلى نتائج واضحة، واقتصر على تسليم صورة من ملف التحقيقات فى قضية ريجينى إلى الجانب الإيطالى، المكون من 3000 صفحة، فى الوقت الذى أبدى فيه الجانب الإيطالى بعض الملاحظات حول الملف، منها وجود نقص فى المعلومات الخاصة ببيانات تفريغ الهاتف المحمول للباحث الإيطالى، وتفريغ كاميرات الفيديو فى بعض الأماكن التى ذهب إليها ريجينى يوم اختفائه فى الخامس والعشرين من يناير الماضى.

وأشارت الصحف إلى أن اجتماع اليوم سيتناول فحص الملفات والوثائق والأدلة المقدمة من المحققين المصريين، ومحاولة الرد على الاستفسارات الإيطالية.

ويتكون الوفد المصرى من 6 أشخاص يمثلون أجهزة أمنية مصرية مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، حيث يترأس المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد الوفد المصرى، فيما يضم الجانب الإيطالى المدعى العام جوزيبى بينياتونى ونائبه سيرجيو كولاجيو وعددا من كبار مسئولى قوات الأمن.
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>- انتهاء الاجتماع المصرى الإيطالى حول "ريجينى" واستكمال المناقشات غداً
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>- استمرار اجتماع المحققين الإيطاليين ونظرائهم المصريين لثلاث ساعات.. صحف إيطالية: اللقاء حاسم للعلاقات بين القاهرة وروما.. ومصر تسلم أدلة مادية لحل لغز مقتل رجينى.. وحكومة إيطاليا: حل القضية فى صالح مصر
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