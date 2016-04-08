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رئيس مجلس النوب الأمريكى يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى ورئيس البرلمان

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رئيس مجلس النوب الأمريكى يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى ورئيس البرلمان رئيس مجلس النوب الأمريكى يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى ورئيس البرلمان
غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الجمعة رئيس مجلس النواب الأمريكى "بول رايان" والوفد المرافق له بعد زيارة لمصر استغرقت يوما التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكرى وزير الخارجية، حيث بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدَين.

أكد الرئيس السيسى خلال اللقاء تثمين للمساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة والتى ساهمت فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى التزام مصر بشراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحرصها على تنميتها وتعزيزها فى مختلف المجالات.

وأضاف الرئيس أن مصر ترحب بالتواصل والحوار المستمر مع الولايات المتحدة وتبادل وجهات النظر إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أخذاً فى الاعتبار دقة الظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وما تواجهه من خطر الإرهاب ومحاولات نشر الفكر المتطرف.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكى "بول رايان" اعتزاز الولايات المتحدة بعلاقاتها الاستراتيجية مع مصر وحرصها على تنميتها وتطويرها، والوقوف بجانب مصر لمواجهة مختلف التحديات.

وأشار "رايان"، إلى أن زيارته إلى مصر تأتى فى إطار أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه مهام منصبه، الأمر الذى يؤكد على الاهتمام الذى يوليه مجلس النواب الأمريكى لمنطقة الشرق الأوسط، وحرصه على تعزيز العلاقات الممتدة والمتميزة مع مصر.

وأكد أن اتفاق الجانب الأمريكى مع مصر بشأن أهمية دفع هذه العلاقات قدماً فى المرحلة الراهنة لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى تشهدها المنطقة والتى تؤثر على المصالح المشتركة للبلدين.


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