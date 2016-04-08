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انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة وفقا لجدول التشغيل

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انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة وفقا لجدول التشغيل انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة وفقا لجدول التشغيل
شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، انتظامًا فى حركة إقلاع الطائرات المتجهة إلى المطارات الأوروبية والعربية وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.

وأوضح مصدر ملاحى بمطار القاهرة، أن طائرات خطوط فرنسا المتجهة إلى باريس، والبريطانية المتجهة إلى هيثرو، وخطوط الشرق الأوسط المتجهة إلى بيروت أقلعت فى موعدها المحدد.

وأقلعت طائرات خطوط إير كايرو المتجهة إلى جدة، والرحلة المتجهة إلى كازبلانكا وخطوط المتجهة إلى المدينة والرياض، والأردنية المتجهة إلى عمان فى مواعيدها المقررة ولم تشهد أى تأخيرات.

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