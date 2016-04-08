النائب مصطفى الجندى يكشف: تكتل يضم 70 برلمانيا يعملون ضد الدولة

فجر النائب مصطفى الجندى عضو ائتلاف دعم مصر مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرا إلى أن هناك تكتل من 60 أو 70 نائبا فى البرلمان الحالى يعمل لصالح نظام مبارك.

وأضاف النائب مصطفى الجندى، لـ " اليوم السابع"، أن الأيام القادمة ستثبت ذلك، وسنرى أداء هؤلاء النواب تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أنهم يهاجمون ائتلاف دعم الدولة، زاعمين أنه يشبه الحزب الوطنى، رغم أنهم فى الأساس أعضاء وقادة بالحزب الوطنى المنحل.

ولفت الجندى، إلى أن هناك شخصيات من نظام مبارك مستقلين ومتواجدين فى ائتلاف دعم مصر، ولكن يوجد أعضاء مستقلين كانوا أعضاءً فى الحزب الوطنى ويعملون فى البرلمان بمفردهم، بل يعارضون أى شئ داخل البرلمان، ودائما ما يهاجموا السياسات الحكومية، ودائمًا يُروجوا أن الوضع فى نظام المخلوع حسنى مبارك كان أفضل من الوضع الحالى، مؤكدا: هم لديهم مصالح وكره للنظام الحالى.

وأوضح عضو ائتلاف دعم مصر، أن أعضاء فى الحزب الوطنى ممن كان لهم تأثير بدائرة القرار داخل الحزب المنحل، لا يظهرون الآن بصورة واضحة ولا تعرف أين هم من خريطة البرلمان، مضيفا" الرجولة تجعلنى معارض لأن الثورة قامت ضدى – يقصد نواب الحزب الوطنى ومؤيدى مبارك - وليس من المنطقى أن نتواجد نحن فى المعارضة، والأصل أن يكون الإخوان والحزب الوطنى هم المعارضة، لأننا قمنا بثورة ونستحق التواجد فى الحكم، لكن هؤلاء لم يعلنوا صراحة تواجدهم فى مقاعد المعارضة.

وتابع مصطفى الجندى: "تلك الأجواء تهيئ لأحمد عز إجراء اتصالات مع النواب، لتهيئة الشعب أن يترحموا على أيام مبارك، واللوبى موجود بالفعل وله قنوات وبرامج على قنوات فضائية لدفع الناس لكراهية 25 يناير، وتصوير الوضع على أنه لا يوجد إلا ثورة 30 يونيو، رغم أنهم لم يشاركوا فيها من الأساس، وكلتا الثورتين جاءتا بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وهم غاضبين لأن 30 يونيو جاءت بالسيسى ولم تأت بجمال مبارك".

واستطرد الجندى فى تصريحاته: "رجال شفيق ورجال مبارك يروا أن أيام الماضى كانت أفضل، ومن ثم يرفضوا أى محاولة للتقدم أو الإصلاح لأن الأيام الماضية كانت أيامهم، وهنا سؤال يفرض نفسه لماذا لم ينضموا لأى تكتل سواء دعم مصر أو غيره؟.. ويهاجمون أى تحركات سواء للحكومة أو البرلمان والانتقادات واضحة للعيان، رغم انهم نجحوا فى الانتخابات البرلمانية باسم السيسى والدولة، والآن يضربوا الدولة ويعملوا ضدها.

وأكد مصطفى الجندى، أن أحمد عز أمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل له دور كبير فى تحريك تلك الكتلة وهو يريد اللعب فى السياسة، لافتا إلى أن هؤلاء النواب يصوتون لقوانين من أجل المصالحة مع المستثمرين ومستقبلا سيهاجم هؤلاء أى مساعى لإقرار قوانين العدالة الانتقالية لأنها ستحاسبهم.

واختتم الجندى حديثه: " لابد أن يجمع ائتلاف دعم مصر كل المؤمنين بثورتى 25 و30 يونيو لبناء دولة حديثة للأجيال القادمة، لأن حزب قوى واحد يساوى 100 حزب ليس لهم تواجد.

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