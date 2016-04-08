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الجيش السورى: مقتل 175 عاملاً بعد اختطافهم على يد داعش شمال شرقى دمشق

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الجيش السورى: مقتل 175 عاملاً بعد اختطافهم على يد داعش شمال شرقى دمشق الجيش السورى: مقتل 175 عاملاً بعد اختطافهم على يد داعش شمال شرقى دمشق
أعلن الجيش السورى مقتل 175 عاملاً على يد تنظيم داعش الإرهابى، كانوا قد اختطفوا فى شمال شرقى العاصمة دمشق، وفق ما أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن أن مسلحى تنظيم "داعش" اختطفوا 170 من عمال شركة "إسنت البادية" بمنطقة الضمير شمال شرق العاصمة دمشق.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن، فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" أمس الخميس، إن التنظيم المتطرف تمكن من اختطاف 170 عاملاً فى معمل البادية فى معمل الأسمنت، فيما تمكن نحو 140 من الفرار من عناصر التنظيم فى المنطقة الواقعة أقصى الريف الشرقى لدمشق.


>- المرصد السورى: "داعش" اختطف 170 عاملًا فى سوريا

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