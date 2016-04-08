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دراسة صينية تنصح بتناول الفاكهة يوميا لحماية القلب

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دراسة صينية تنصح بتناول الفاكهة يوميا لحماية القلب دراسة صينية تنصح بتناول الفاكهة يوميا لحماية القلب
تنصح دراسة طبية صينية بأهمية تناول الفاكهة الطازجة بانتظام للحيلولة دون حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضح الباحثون أن تناول الفاكهة الطازجة مثل التفاح والبرتقال، يوميا يساهم بنحو الثلث فى خفض خطر الوفاة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مقارنة بالأشخاص الذين نادرا ما يتناولونها.

وكان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 500.000 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 30 إلى 70 عاما بين عامى 2004 و2009، ممن لا يعانون من تاريخ مرضى لأمراض القلب.

وأشارت المتابعة إلى فاعلية تناول الألياف الطبيعية فى الحفاظ على صحة وسلامة وظائف القلب لتتراجع فرص الإصابة بنسبة 40%.


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