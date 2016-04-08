أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تناول الشيكولاتة قبل النوم يؤدى إلى الأرق

Google+ Print
تناول الشيكولاتة قبل النوم يؤدى إلى الأرق تناول الشيكولاتة قبل النوم يؤدى إلى الأرق
تنصح الدكتورة "جويل أدريان" رئيسة المعهد الوطنى الفرنسى للنوم والسهر بعدم تناول الشيكولاتة قبل النوم لأنها تحتوى على الكافيين مثل الشاى والكوكاكولا والقهوة التى تمنع النوم بل وتؤدى للسهر فهى تسبب اضطرابا فى نوعية النوم.

وتنصح الطبيبة الفرنسية الأشخاص الذين هم من أصحاب النوم الخفيف بعدم تناول الشيكولاتة ليلا، ويفضل باستبدالها بكوب لبن مضاف إليه معلقة عسل فالسكر السريع يسهل عملية النوم لدى الشباب مثل الأطفال.


>- صحة وعافية.. 9 فوائد صحية للبطيخ.. يقى من الربو ويخفض الضغط ويقاوم السرطان.. ينظم الهضم ويمنع الإمساك والجفاف.. يقلل الالتهاب وألم العضلات ويحسن النوم.. واحذر الإسراف
>
>- دراسة: عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم ليلًا يضر بالخلايا العصبية للمخ
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365