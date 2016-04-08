تناول الشيكولاتة قبل النوم يؤدى إلى الأرق

تنصح الدكتورة "جويل أدريان" رئيسة المعهد الوطنى الفرنسى للنوم والسهر بعدم تناول الشيكولاتة قبل النوم لأنها تحتوى على الكافيين مثل الشاى والكوكاكولا والقهوة التى تمنع النوم بل وتؤدى للسهر فهى تسبب اضطرابا فى نوعية النوم.

وتنصح الطبيبة الفرنسية الأشخاص الذين هم من أصحاب النوم الخفيف بعدم تناول الشيكولاتة ليلا، ويفضل باستبدالها بكوب لبن مضاف إليه معلقة عسل فالسكر السريع يسهل عملية النوم لدى الشباب مثل الأطفال.

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