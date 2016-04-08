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خبيرة تغذية: شراب عشب الروابرب غنى بفيتامين بى وسى وكيه

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خبيرة تغذية: شراب عشب الروابرب غنى بفيتامين بى وسى وكيه خبيرة تغذية: شراب عشب الروابرب غنى بفيتامين بى وسى وكيه
تنصح خبيرة التغذية الفرنسية "موريال جودان" بتناول مشروب الروابرب وهو من الأعشاب الطبيعية ذات الفوائد العديدة على الصحة لغناه بفيتامين بى – وسى – وكيه.

وأوضحت الخبيرة الفرنسية أن هذا المشروب الطبيعى من المشروبات التقليدية فى أفريقيا ويمكن إضافته على الشاى الأخضر بالنعناع وهو أفضل من المشروبات الأخرى لغناه بالفيتامينات المهمة للصحة.
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