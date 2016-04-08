خبيرة تغذية: شراب عشب الروابرب غنى بفيتامين بى وسى وكيه

تنصح خبيرة التغذية الفرنسية "موريال جودان" بتناول مشروب الروابرب وهو من الأعشاب الطبيعية ذات الفوائد العديدة على الصحة لغناه بفيتامين بى – وسى – وكيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضحت الخبيرة الفرنسية أن هذا المشروب الطبيعى من المشروبات التقليدية فى أفريقيا ويمكن إضافته على الشاى الأخضر بالنعناع وهو أفضل من المشروبات الأخرى لغناه بالفيتامينات المهمة للصحة.
وأوضحت الخبيرة الفرنسية أن هذا المشروب الطبيعى من المشروبات التقليدية فى أفريقيا ويمكن إضافته على الشاى الأخضر بالنعناع وهو أفضل من المشروبات الأخرى لغناه بالفيتامينات المهمة للصحة.
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