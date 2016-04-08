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الحكومة الليبية المؤقتة تنفى إيداع إيرادات النفط فى حساب تابع لحكومة الوفاق

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الحكومة الليبية المؤقتة تنفى إيداع إيرادات النفط فى حساب تابع لحكومة الوفاق الحكومة الليبية المؤقتة تنفى إيداع إيرادات النفط فى حساب تابع لحكومة الوفاق

>نفى الناطق باسم الليبية المؤقتة حاتم العريبى ، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك" حول إيداع إيردات النفط فى حساب تابع لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج .

وقال العريبى ، فى تصريح صحفى اليوم /الجمعة/ - "إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد شائعات، والرسالة التى يتم تدوالها عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وتويتر مزورة"، موضحاً "أن إيداع إيردات النفط لن تدخل بحساب تابع لحكومة الوفاق الوطنى الا بعد منحها الثقة من مجلس النواب".

وفى السياق ذاته .. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور ناجى المغربي، إن الرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل الأجتماعى والتى تفيد بإيداع إيرادات النفط فى حساب حكومة الوفاق الوطنى غير صحيحة ،لافتا إن هذا لن يحدث إلا بعد المُصادقة ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى من قبل المجلس النواب، كما دعا مجلس النواب القيام بواجباتة تجاة الشعب الليبي».
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مصر 365

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