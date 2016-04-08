بيليه: لا يوجد في العالم الآن سوى 3 لاعبين عظماء

يرى بيليه أسطورة سانتوس ومنتخب البرازيل أنه لا يوجد الآن العديد من اللاعبين العالميين الذين يصنفون ضمن قائمة أعظم نجوم الكرة عبر التاريخ.

ويعتقد بيليه أن تحول كرة القدم إلى صناعة وتقاضي اللاعبين مبالغ طائلة أثرت بالسلب على المواهب التي تظهر في أندية مغمورة والتي ترحل بمنتهى السرعة بمجرد تلقيها عروض أكبر.

ونشرت صحيفة تليجراف الإنجليزية تصريحات بطل العالم 3 مرات مع السيليساو "كان في إنجلترا جورج بيست وبوبي تشارلتون وبوبي مور والحارس جوردون بانكس. هذا بخلاف نجوم ألمانيا وهولندا وبالتأكيد البرازيليين".

"الآن يوجد فقط 3 لاعبين عظماء هم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وربما نيمار. في السابق كان هناك العديد من اللاعبين".

"أعتقد أن أحد أسباب هذه المشكلة هو اعتياد اللاعبين في السابق على المكوث فترة أطول في أنديتهم التي بدأوا فيها ممارسة كرة القدم. كان اللاعبون ينتمون لأنديتهم، كانت لديهم فرصة النضج هناك. الآن باتوا ينتمون للوكلاء والمدربين والإداريين".

"لدينا هذه المشكلة في البرازيل، تجد لاعبا قد بدأ في التألق ثم يأتي الإداري يريد أن يستفيد منه ماديا، فيبيعه مبكرا. لا يحصل هؤلاء على وقت كاف من أجل النضوج".