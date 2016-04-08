مطار شرم الشيخ يستقبل 2248 سائحا على متن 23 رحلة دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الجمعة، 23 رحلة دولية، على متنها 2248 سائحا من مختلف الجنسيات.

أكد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من 20% والمحافظة 19%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 11رحلة دولية طيران على متنها 1358سائحًا من مختلف الجنسيات و12 رحلة داخلية على متنها 890 سائحًا مصريًا، بإجمالى 2248 سائحًا وغادر مطار شرم الشيخ 2041 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف عصام خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 321 سائحًا قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 190سائحًا.

- مطار شرم الشيخ يستقبل 1758 سائحاً على متن 16 رحلة دولية