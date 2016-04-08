انفجار عبوة ناسفة لدى مرور جرافة عسكرية إسرائيلية قرب حدود غزة

>انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم /الجمعة/ لدى مرور جرافة عسكرية تابعة للجيش الاسرائيلى بالقرب من حدود قطاع غزة دون وقوع اصابات .

وذكرت وسائل إعلام عبرية ، أن الجرافة التابعة لوحدة الهندسة فى الجيش الإسرائيلى كانت تقوم بنشاط اعتيادى فى منطقة "شدوت النقب" القريبة من الحدود شرق مدينة غزة .

وأضافت أن العبوة الناسفة انفجرت لدى مرور الجرافة عليها ، ولم تقع اصابات فى صفوف الجيش الاسرائيلى أو اضرار مادية.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم (الجمعة) أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن بحرية الاحتلال لاحقت عددا من مراكب الصيد الفلسطينية قبالة سواحل رفح وأطلقت النار نحوها قبل أن تسيطر على مركبين وتصادرهما وتعتقل أربعة صيادين كانوا على متنهما.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت أمس صيادين اثنين من سكان محافظة خان يونس أثناء ممارسة عملهما فى الصيد قبالة سواحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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