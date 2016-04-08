رانييري وهاري كين الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس

حصل كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي على جائزة أفضل مدرب في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما جمع 13 نقطة من أصل 15 في 5 مباريات.

وتوج هاري كين مهاجم توتنام بجائزة أفضل لاعب عن الشهر نفسه بعدما سجل 6 أهداف من أصل 8 أحرزها فريقه في 5 مباريات.

واقترب رانييري من قيادة ليستر للتتويج بالدوري لأول مرة في التاريخ في ظل تصدره لجدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن توتنام ويتبقى 6 جولات على النهاية.

وحقق رانييري ما يشبه المعجزة لأن ليستر صعد للدوري الممتاز الموسم الماضي والآن أصبح على بعد خطوات من الفوز باللقب الذي عادة ما يتنافس عليه عمالقة إنجلترا تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال.

ويتصدر كين - الذي توج بجائزة أفضل لاعب - هدافي المسابقة بـ22 هدفا جعلته المهاجم الأول في منتخب إنجلترا الذي يستعد لانطلاق منافسات يورو 2016.