الهداف في الجول - سامح يوسف: على الزمالك إنهاء المواجهة في أول 90 دقيقة

كيف يلعب جيل الزمالك الحالي أمام فريقا جزائريا ينتمي لمدرسة كروية لم يحتكوا بها كثيرا؟

مولودية بجاية يشارك في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة، لكنه بمجرد انتمائه للجزائر فهذا يشكل خطورة بطبيعة الحال على الزمالك بالنظر لتاريخ البلد الشمال إفريقي في كرة القدم.

سامح يوسف كان أحد لاعبي الزمالك من أجيال سابقة شاركت من قبل أمام الفرق الجزائرية.

وفي السطور التالية، يحكي لنا سامح يوسف عن كواليس مبارياته السابقة مع فرق الجزائر، وكل ما يلي على لسانه.

"واجهت فريق اتحاد بليدة الجزائري بمصر، وقد كانت من أهم مبارياتي مع الزمالك".

"كنا متأخرين بهدف وكان الفريق الجزائري يضغطنا في وسط الملعب، لكنني نجحت في إدراك هدف التعادل، وكان هذا الهدف ضمن أهدافي الغالية".

"أتذكر أيضا مباراة مولودية الجزائر، كانت تلك المباراة هي الأولى لأحمد رمزي كمدرب معنا".

"كنت أعاني من بعض المشاكل حينها مع الزمالك، ولم أكن أحضر التدريبات وبعيد عن المباريات، لكن أحمد رمزي تحدث إلي وطلب مني الرجوع للتدريب، وفعلت".

"بدأت المباراة احتياطيا، وحيت وصلت النتيجة لتقدمنا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، أشركني رمزي بديلا وأحرزت الهدف الرابع وفزنا بخماسية".

"مباريات الفرق الجزائرية تكون غاية في الصعوبة علينا، فالعلاقات تاريخيا بين البلدين تشير لتنافس رياضي قوي فيما بينهما، وهذا يسبب شراسة كبيرة في المواجهات، والأمر نفسه ينطبق على مواجهاتنا مع فرق تونس والمغرب وإن كان الجزائريين أكثرهم شراسة".

كيف نفوز عليهم؟

"الفرق الجزائرية مشهورة بقدرتها على تضييع الوقت ولكي نفوز عليهم لابد أن نقابلهم بأعصاب هادئة وأن نسجل هدف مبكر وإلا سيستمرون في تضييع الوقت".

سامح يوسف وجه نصيحة أخيرة للاعبي الزمالك قائلا: "لابد بأي طريقة أن ننهي المباراة بفارق أهداف كبير في القاهرة، لأننا إن ذهبنا للجزائر بنتيجة قريبة فلن تكون المهمة سهلة إطلاقا".