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«الجبير» يصل القاهرة للانضمام لوفد خادم الحرمين الشريفين

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«الجبير» يصل القاهرة للانضمام لوفد خادم الحرمين الشريفين «الجبير» يصل القاهرة للانضمام لوفد خادم الحرمين الشريفين

عادل الجبير

مراسل «ONA»:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، عادل الجبير وزير خارجية ، قادما على رأس وفد من البحرين على متن طائرة خاصة للانضمام للوفد المرافق للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الحالية لمصر .

وكان الجبير قد شارك فى اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى مع “جون كيرى” وزير خارجية الولايات المتحدة ، والذى عقد فى البحرين، حيث بحث آخر تطورات الوضع فى منطقة الشرق الأوسط ، خاصة الأزمات فى سوريا واليمن وليبيا ومواجهة التنظيمات الإرهابية والعلاقات الأمريكية الخليجية إلى جانب التدخلات الإيرانية فى المنطقة .

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أونا

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