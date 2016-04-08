«الجبير» يصل القاهرة للانضمام لوفد خادم الحرمين الشريفين

مراسل «ONA»:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، عادل الجبير وزير خارجية السعودية، قادما على رأس وفد من البحرين على متن طائرة خاصة للانضمام للوفد المرافق للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الحالية لمصر .

وكان الجبير قد شارك فى اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى مع “جون كيرى” وزير خارجية الولايات المتحدة ، والذى عقد فى البحرين، حيث بحث آخر تطورات الوضع فى منطقة الشرق الأوسط ، خاصة الأزمات فى سوريا واليمن وليبيا ومواجهة التنظيمات الإرهابية والعلاقات الأمريكية الخليجية إلى جانب التدخلات الإيرانية فى المنطقة .