أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجيش المصرى يتفوق على الإسرائيلى والإيرانى ويحتل المركز الـ12 عالمياً

Google+ Print
الجيش المصرى يتفوق على الإسرائيلى والإيرانى ويحتل المركز الـ12 عالمياً الجيش المصرى يتفوق على الإسرائيلى والإيرانى ويحتل المركز الـ12 عالمياً
نشر موقع "جلوبال فاير باور"، المتخصص فى ترتيب الجيوش حول العالم، التصنيف النهائى لجيوش العالم، من حيث قوتها لشهر إبريل، واحتل الجيش المصرى المرتبة الـ12 متفوقاً على جيوش إسرائيل التى احتلت المركز الـ16 وإيران وباكستان، وبذلك يتربع الجيش المصرى بالمرتبة الأولى عربياً وأفريقياً كأقوى الجيوش.

وأشار الموقع إلى أن هذا التصنيف لم يأخذ فى الاعتبار الإمكانات النووية، وجاء التصنيف بناءً على 50 عاملاً من العوامل التى يقيس بها الموقع قوة الجيوش، فالعوامل الجغرافية والاعتماد على الموارد الطبيعية تؤثر على التنصيف النهائى، فالتصنيف لا يعتمد فقط على إجمالى عدد للأسلحة المتاحة لأى من الدول.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة القائمة كأقوى جيوش العالم، تليها روسيا والصين والهند وفرنسا وبريطانيا واليابان وتركيا وألمانيا وإيطاليا ثم كوريا الشمالية، تليها فى المركز الـ 12، بينما جاءت باكستان فى المركز الـ13 وإندونيسيا والبرازيل ثم تأتى إسرائيل فى المرتبة السادسة عشرة.

وحلت فى المركز الرابع والعشرين وسوريا فى المركز السادس والثلاثين والإمارات فى المركز الثامن والخمسين واليمن فى المركز (61) والجيش الليبى (72) وقطر (93) والجيش العراقى فى المرتبة (59)، من إجمالى 126 دولة شملها التصنيف وجاءت فى ذيل القائمة جمهورية الصومال تلتها أفريقيا الوسطى.

ونشرت مؤسسة "جلوبال فاير باور" المعنية بالتصنيف الدولى للجيوش، تصنيف الجيش المصرى، نهاية مارس الماضى، احتلت مصر المركز الـ14 فى التصنيف.

يذكر أن موقع جلوبال فاير باور معنى بنشر تصنيفات لجيوش العالم استنادا على عوامل مختلفة، وفى سبتمبر من العام الماضى نشر تصنيفاً تضمن تقييم قوة الجيوش بناءً على إمكاناتها النووية والدعم الاقتصادى للجيش والعوامل الجغرافية، وجاءت مصر فيه فى المركز الثامن عشر.


>جلوبال فاير باور تعيد ترتيب الجيش المصرى للمركز14وتركيا تصعد للمركز العاشر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر