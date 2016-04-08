الجيش المصرى يتفوق على الإسرائيلى والإيرانى ويحتل المركز الـ12 عالمياً

نشر موقع "جلوبال فاير باور"، المتخصص فى ترتيب الجيوش حول العالم، التصنيف النهائى لجيوش العالم، من حيث قوتها لشهر إبريل، واحتل الجيش المصرى المرتبة الـ12 متفوقاً على جيوش إسرائيل التى احتلت المركز الـ16 وإيران وباكستان، وبذلك يتربع الجيش المصرى بالمرتبة الأولى عربياً وأفريقياً كأقوى الجيوش.

وأشار الموقع إلى أن هذا التصنيف لم يأخذ فى الاعتبار الإمكانات النووية، وجاء التصنيف بناءً على 50 عاملاً من العوامل التى يقيس بها الموقع قوة الجيوش، فالعوامل الجغرافية والاعتماد على الموارد الطبيعية تؤثر على التنصيف النهائى، فالتصنيف لا يعتمد فقط على إجمالى عدد للأسلحة المتاحة لأى من الدول.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة القائمة كأقوى جيوش العالم، تليها روسيا والصين والهند وفرنسا وبريطانيا واليابان وتركيا وألمانيا وإيطاليا ثم كوريا الشمالية، تليها مصر فى المركز الـ 12، بينما جاءت باكستان فى المركز الـ13 وإندونيسيا والبرازيل ثم تأتى إسرائيل فى المرتبة السادسة عشرة.

وحلت السعودية فى المركز الرابع والعشرين وسوريا فى المركز السادس والثلاثين والإمارات فى المركز الثامن والخمسين واليمن فى المركز (61) والجيش الليبى (72) وقطر (93) والجيش العراقى فى المرتبة (59)، من إجمالى 126 دولة شملها التصنيف وجاءت فى ذيل القائمة جمهورية الصومال تلتها أفريقيا الوسطى.

ونشرت مؤسسة "جلوبال فاير باور" المعنية بالتصنيف الدولى للجيوش، تصنيف الجيش المصرى، نهاية مارس الماضى، احتلت مصر المركز الـ14 فى التصنيف.

يذكر أن موقع جلوبال فاير باور معنى بنشر تصنيفات لجيوش العالم استنادا على عوامل مختلفة، وفى سبتمبر من العام الماضى نشر تصنيفاً تضمن تقييم قوة الجيوش بناءً على إمكاناتها النووية والدعم الاقتصادى للجيش والعوامل الجغرافية، وجاءت مصر فيه فى المركز الثامن عشر.

جلوبال فاير باور تعيد ترتيب الجيش المصرى للمركز14وتركيا تصعد للمركز العاشر

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