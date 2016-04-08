أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أطباء بلا حدود : الوضع حرج فى سوريا رغم الهدنة

Google+ Print
أطباء بلا حدود : الوضع حرج فى سوريا رغم الهدنة أطباء بلا حدود : الوضع حرج فى سوريا رغم الهدنة

جنيف /أ ش أ/


>ذكرت منظمة أطباء بلا حدود (مقرها جنيف) ، أن المناطق المحاصرة فى سوريا مستمرة فى المعاناة على الرغم من وقف إطلاق النار الذى استمر أسبوعا والعمليات المحدودة لتوصيل المساعدات .
>ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم /الجمعة/ ، عن رئيس عمليات منظمة أطباء بلا حدود بارت يانسن فى بيان قوله - إن ما وصفه بـ "كتالوج الرعب" مستمر فى المناطق المحاصرة ، حيث تقدر التقارير أن نصف مليون سورى محاصرون .
>وأشار يانسن إلى أنه فى الأسبوعين الماضيين تم استهداف مستشفيين ميدانيين تدعمهما المنظمة الطبية الخيرية الدولية فى إحدى ضواحى دمشق .
>وأوضح أن مستشفيات أخرى تضررت من جراء القصف ، مضيفا أن الطبيب الوحيد الذى تبقى فى بلدة الزبدانى ، التى تحاصرها قتل برصاص قناص ، وأن 5 أشخاص فى بلدة مضايا الأخرى التى تحاصرها الحكومة لقوا حتفهم بسبب قلة عمليات الإجلاء الطبى التى تم السماح بها.
>وأضاف يانسن إن الإمدادات الطبية الأساسية فقدت أيضا من القوافل التى تم تسليمها إلى المناطق المحاصرة ، ودعت أطباء بلا حدود إلى وضع حد لأعمال العنف العشوائى ضد المدنيين وإلى الإخلاء الطبى العاجل.
>ولقى عشرات الأشخاص حتفهم فى العام الماضى من جراء الجوع أو الأمراض المرتبطة بسوء التغذية فى المناطق المحاصرة فى أنحاء سوريا ، معظم هؤلاء تحاصرهم القوات الحكومية ، لكن عشرات الآلاف يعيشون أيضا تحت حكم تنظيم داعش الإرهابى .
>


>
>
'); } }); } catch (e) { } } return false; });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان