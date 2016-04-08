أطباء بلا حدود : الوضع حرج فى سوريا رغم الهدنة

جنيف /أ ش أ/



>ذكرت منظمة أطباء بلا حدود (مقرها جنيف) ، أن المناطق المحاصرة فى سوريا مستمرة فى المعاناة على الرغم من وقف إطلاق النار الذى استمر أسبوعا والعمليات المحدودة لتوصيل المساعدات .

>ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم /الجمعة/ ، عن رئيس عمليات منظمة أطباء بلا حدود بارت يانسن فى بيان قوله - إن ما وصفه بـ "كتالوج الرعب" مستمر فى المناطق المحاصرة ، حيث تقدر التقارير أن نصف مليون سورى محاصرون .

>وأشار يانسن إلى أنه فى الأسبوعين الماضيين تم استهداف مستشفيين ميدانيين تدعمهما المنظمة الطبية الخيرية الدولية فى إحدى ضواحى دمشق .

>وأوضح أن مستشفيات أخرى تضررت من جراء القصف ، مضيفا أن الطبيب الوحيد الذى تبقى فى بلدة الزبدانى ، التى تحاصرها الحكومة قتل برصاص قناص ، وأن 5 أشخاص فى بلدة مضايا الأخرى التى تحاصرها الحكومة لقوا حتفهم بسبب قلة عمليات الإجلاء الطبى التى تم السماح بها.

>وأضاف يانسن إن الإمدادات الطبية الأساسية فقدت أيضا من القوافل التى تم تسليمها إلى المناطق المحاصرة ، ودعت أطباء بلا حدود إلى وضع حد لأعمال العنف العشوائى ضد المدنيين وإلى الإخلاء الطبى العاجل.

>ولقى عشرات الأشخاص حتفهم فى العام الماضى من جراء الجوع أو الأمراض المرتبطة بسوء التغذية فى المناطق المحاصرة فى أنحاء سوريا ، معظم هؤلاء تحاصرهم القوات الحكومية ، لكن عشرات الآلاف يعيشون أيضا تحت حكم تنظيم داعش الإرهابى .

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