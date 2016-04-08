الحمل فرصة لعلاجك من إدمانها.. تعرفى على أضرار المياه الغازية على الأم والجنين

إدمان المياه الغازية مشكلة حقيقية تواجه العديد من الحوامل، وتجعلهن غير قادرات على التقليل منها استجابة لأوامر الطبيب المتابع للحمل.

وأكدت الدكتورة عزة محمد أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن المياه الغازية من أكثر المشروبات التى تضر الصحة بوجه عام سواء للأطفال أو الحوامل أو الأصحاء، فهى تؤثر على حالة العظام، والأمعاء والهضم وتزيد الوزن.

وأوضحت الدكتورة عزة أن هناك أضرارا صحية للمشروبات الغازية بشكل خاص على الحامل، لاحتوائها على نسب من الكافيين التى تهدد التركيزات العالية منها ثبوت الحمل، والكثير من الأضرار الصحية، ما يستلزم التوقف التام عن تناولها خاصة المشروبات الغازية الداكنة، فى حين يمكن تناول كوبين أسبوعيًا أو كوب واحد صغير فى اليوم، من النوعيات الأخرى.

ونصحت أخصائية أمراض النساء باستغلال فترة الحمل للتخلص من إدمان المشروبات الغازية التى تشمل أضرارها:

- زيادة مفرطة فى وزن الحامل ما يهددها بالكثير من المشكلات فى الشهور الأخيرة.

>- الكافيين فى المشروبات الغازية يهدد ثبوت الحمل.

>- تسبب عسرًا هضميًا عكس المعتقد، وهو ما تشكو منه معظم الحوامل.

>- تسبب صعوبة فى امتصاص عناصر الطعام وبالتالى عدم استفادة الجنين منها

>- تسبب الإدمان، وبعض الحوامل يقبلن على تناولها بزعم الوحم ما يضاعف الضرر والإدمان إن لم تتحكم فى نفسها.

>- تساعد على كثرة التبول فتزيد فرص جفاف الترطيب.

>- نسب الكافيين العالية بها تسبب حالة من الرغبة فى السهر فى حين أن الحامل تحتاج للراحة والنوم.

>- نسب الكافيين تسبب العصبية والتوتر والانتباه الشديد ما يؤثر على الصحة النفسية للأم والجنين

>- النسب العالية منها تزيد فرص قلة وزن الجنين.

- لو حامل ومدمنة كافيين ممكن تولدى قبل ميعادك