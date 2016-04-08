طرق طبيعية رخيصة لتنظيف الكبد من السموم وحمايته من الأمراض.. تعرف عليها

الكبد من أهم الأجهزة فى الجسم البشرى، حيث يؤدى مجموعة كبيرة من الوظائف المهمة، وبدونه لا يستطيع الجسم العمل بشكل سليم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الشاى الأخضر غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تساعد فى إزالة الدهون المتراكمة بالكبد، كما أنه تناوله يوميًا أفضل وسيلة فعالة لطرد السموم من الكبد.
>الكركم من الأعشاب التى تحوى كثيرًا من الفوائد الصحية ويعمل على تنشيط إنزيمات الكبد وإخراج السموم من الجسم.
>الأفوكادو لديه قدرة على إصلاح الكبد التالف وتعزيز صحة الكبد بحمايته من السموم.
> السبانخ من أكثر الأطعمة القوية للحفاظ على كبد صحى، لأنها مصدر رئيسي للجلوتاثيون، المنشط للإنزيمات التى تعمل على تطهير الكبد بكفاءة.
> يساعد فى إزالة السموم من الكبد وفقدان الدهون الضارة للجسم، من خلال شرب كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من خل التفاح فى الصباح لتطهير الكبد.
>علامات مهمة عند ظهورها تنذر بوجود مشكلة فى الكبد
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وتضمن تقرير نشره مؤخرًا الموقع الهندى "بولد سكاى"، بعض الأطعمة والمشروبات الطبيعية لتطهير الكبد منها:
الشاى الأخضر:
>الشاى الأخضر غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تساعد فى إزالة الدهون المتراكمة بالكبد، كما أنه تناوله يوميًا أفضل وسيلة فعالة لطرد السموم من الكبد.
الكركم:
>الكركم من الأعشاب التى تحوى كثيرًا من الفوائد الصحية ويعمل على تنشيط إنزيمات الكبد وإخراج السموم من الجسم.
الأفوكادو:
>الأفوكادو لديه قدرة على إصلاح الكبد التالف وتعزيز صحة الكبد بحمايته من السموم.
السبانخ:
> السبانخ من أكثر الأطعمة القوية للحفاظ على كبد صحى، لأنها مصدر رئيسي للجلوتاثيون، المنشط للإنزيمات التى تعمل على تطهير الكبد بكفاءة.
خل التفاح:
> يساعد فى إزالة السموم من الكبد وفقدان الدهون الضارة للجسم، من خلال شرب كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من خل التفاح فى الصباح لتطهير الكبد.
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>علامات مهمة عند ظهورها تنذر بوجود مشكلة فى الكبد
>