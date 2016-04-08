طرق طبيعية رخيصة لتنظيف الكبد من السموم وحمايته من الأمراض.. تعرف عليها

الكبد من أهم الأجهزة فى الجسم البشرى، حيث يؤدى مجموعة كبيرة من الوظائف المهمة، وبدونه لا يستطيع الجسم العمل بشكل سليم.

وتضمن تقرير نشره مؤخرًا الموقع الهندى "بولد سكاى"، بعض الأطعمة والمشروبات الطبيعية لتطهير الكبد منها:

الشاى الأخضر:

الكركم:

الأفوكادو:

السبانخ:

خل التفاح:

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