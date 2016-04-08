أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طرق طبيعية رخيصة لتنظيف الكبد من السموم وحمايته من الأمراض.. تعرف عليها

Google+ Print
طرق طبيعية رخيصة لتنظيف الكبد من السموم وحمايته من الأمراض.. تعرف عليها طرق طبيعية رخيصة لتنظيف الكبد من السموم وحمايته من الأمراض.. تعرف عليها
الكبد من أهم الأجهزة فى الجسم البشرى، حيث يؤدى مجموعة كبيرة من الوظائف المهمة، وبدونه لا يستطيع الجسم العمل بشكل سليم.

وتضمن تقرير نشره مؤخرًا الموقع الهندى "بولد سكاى"، بعض الأطعمة والمشروبات الطبيعية لتطهير الكبد منها:

الشاى الأخضر:


>الشاى الأخضر غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تساعد فى إزالة المتراكمة بالكبد، كما أنه تناوله يوميًا أفضل وسيلة فعالة لطرد السموم من الكبد.

الكركم:


>الكركم من الأعشاب التى تحوى كثيرًا من الفوائد الصحية ويعمل على تنشيط إنزيمات الكبد وإخراج السموم من الجسم.

الأفوكادو:


>الأفوكادو لديه قدرة على إصلاح الكبد التالف وتعزيز صحة الكبد بحمايته من السموم.

السبانخ:


> السبانخ من أكثر الأطعمة القوية للحفاظ على كبد صحى، لأنها مصدر رئيسي للجلوتاثيون، المنشط للإنزيمات التى تعمل على تطهير الكبد بكفاءة.

خل التفاح:


> يساعد فى إزالة السموم من الكبد وفقدان الدهون الضارة للجسم، من خلال شرب كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من خل التفاح فى الصباح لتطهير الكبد.

موضوعات متعلقة..


>علامات مهمة عند ظهورها تنذر بوجود مشكلة فى الكبد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم