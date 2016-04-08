أطعمة ومشروبات مفيدة بس مش فى كل وقت..اعرف الوقت المناسب

الكثير من الأشخاص يتناولون أطعمة ومشروبات فى كل الأوقات وهم لا يعرفون أنها تكون مفيدة فى أوقات معينة من اليوم وضارة فى أوقات أخرى.

وأوضح تقرير نشره مؤخرًا الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك أطعمة يتناولها الإنسان فى ساعات خاطئة من اليوم فتسبب آثارًا سلبية للصحة على المدى البعيد، وتشمل هذه الأطعمة:

1- اللبن:

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2- الشاى الأخضر:

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3- الأرز:

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4- اللبن الرائب:

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5- القهوة:

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6- عصير البرتقال:

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> اللبن مشروب صحى لاحتوائه على نسب عالية من البروتينات والمواد المغذية الأخرى، لكن الخبراء وجدوا أن الليل هو أفضل وقت لتناوله وليس الصباح، لأنه يأخذ وقتًا طويلاً فى الهضم ويجعل متناوله يشعر بالكسل، كما وجدوا أن شرب اللبن فى الليل يساعد على راحة الجسم ويمكن الخلايا على امتصاص العناصر الغذائية بشكل فعال.> معظم الأشخاص يفضلون الشاى الأخضر لأنه صحى وخفيف، لكن لا يمكن شربه فى أى وقت من اليوم، ولا يجب تناوله فى وقت مبكر من الصباح، لأن محتوى الكافيين قد يسبب الجفاف ويحفز الحموضة، ومن الأفضل تناوله فى أى وقت آخر خلال اليوم باستثناء الصباح.>الأرز والخبز الأبيض يجب تجنبهما ليلاً لأنهما يرفعان نسبة النشا وقد تجعل متناولهما يشعر بتضخم المعدة وعدم الراحة طوال الليل لأنهما يستغرقان وقتًا فى الهضم، كما أن تناولهما يشجع على زيادة الوزن.>اللبن الرائب يساعد فى رفع درجة حرارة الجسم عند تناوله ليلا، وهذا قد يؤدى للإصابة بأمراض مختلفة مثل حموضة المعدة واضطرابات الجهاز الهضمى، ويقول الخبراء إن تناول اللبن الرائب فى الليل يشبه الجلوس تحت حرارة الشمس بعد الظهر، لذا يفضل تناوله صباحا.>الأفضل تناول القهوة فى الصباح، لأنها تعمل أثناء الليل على تهيج الجهاز الهضمى بسبب الكافيين.>النهار هو الأفضل لتناول عصير البرتقال، لأنه غنى بفيتامين د وحمض الفوليك الذى يجعلك نشيطًا طوال اليوم ويساعد فى زيادة عملية التمثيل الغذائى.