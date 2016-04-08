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حبس طالب 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

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حبس طالب 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج حبس طالب 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج
أمر محمود أبو زيد، وكيل نيابة مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم "أحمد.ع.م" 20 سنة طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه من راغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 20 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الحشيش، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ومصادرة المضبوطات.


>حبس عامل لحيازته 40 قطعة حشيش بسوهاج
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