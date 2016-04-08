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ضبط 165 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بأسوان

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ضبط 165 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بأسوان ضبط 165 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بأسوان
شن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان خلال الـ24 ساعة الماضية حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت الجهود عن ضبط المحكوم عليه "أشرف. ع" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية مخدرات بالسجن لمدة 3 سنوات بجلسة 17 ديسمبر الماضى وشملت الجهود ضبط 164 هاربا من تنفيذ عقوبات خاصة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز محافظة أسوان.

وكان من نتائج الحملة ضبط 75 هاربا من جنح الحبس الجزئى و13 هاربًا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت الحملة عن ضبط 44 صادرا ضدهم أحكام بالغرامات و32 محكوما عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 1140 جنيها، تمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.


>ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر
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