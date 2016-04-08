19 بلاغا جديدا تتهم "مستريح بنك سوهاج" بالاستيلاء على نصف مليون جنيه

تقدم 19 شخصا يقيمون بدائرة قسم شرطة جرجا ومركز البلينا جنوب محافظة سوهاج "عملاء لبنك أبوظبى الإسلامى فرع جرجا"، ببلاغات جديدة ضد المتهم "دردير.ع. د.د" المحبوس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضى ‏مبالغ إيداعات مالية منهم وإيهامهم بإيداعها بحساباتهم بفرع المصرف المشار إليه على غير الحقيقة، والاستيلاء ‏على تلك المبالغ لنفسه، بلغت جملة المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغين 625 ألف و377 جنيه.

وبفحص البلاغات أكدت التحريات صحتها، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمى 2، 3 أحوال قسم الأموال العامة ملحقاً بالمحضر الأصلى، وجارى العرض على النيابة العامة ‏.

يذكر أن النيابة العامة بقسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، قد قررت حبس "دردير. ع. م. د"، و"أحمد. ع. ش. ع"، و"العربى. م. ا. م" عاملين بمصرف أبوظبى الإسلامى فرع جرجا 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك واقعة المحضر رقم 787 إدارى قسم شرطة جرجا لسنة 2016 ‏.

كما قررت النيابة العامة أيضا ضبط وإحضار "جمال. أ. ع. ع" 49 سنة السابق لفرع مصرف أبو ظبى الإسلامى بجرجا – ويقيم الزوك الشرقية – مركز المنشأة لاتهامه بالاستيلاء على ‏أموال عملاء المصرف المذكور مستغلاً فى ذلك موقعه الوظيفى بالمصرف.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة جرجا يفيد تجمع عدد كبير من عملاء أحد البنوك الخاصة معلنين قيام صراف بالبنك بالاستيلاء على إيدعاتهم المالية بالاشتراك مع آخرين.

وعلى الفور فى ضوء خطة المديرية لمكافحة جرائم الأموال العامة، ولاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال ‏العام، والتزوير بالمحررات الرسمية وجرائم الفساد الوظيفى بالقطاع المصرفى، نظراً لخطورة تلك الجرائم على ثقة المواطن ‏بهذا القطاع وتأثيرها السلبى على الاقتصاد القومى للبلاد، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقاده العميد حسام حامد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف وكيل القسم، بالاشتراك مع العقيد صلاح أبو القاسم وكيل فرع البحث للجنوب، والرائد محمد مجلى، رئيس مباحث قسم جرجا.

وتوصلت التحريات إلى قيام بعض موظفى مصرف أبو ظبى الإسلامى فرع جرجا بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك، وتجمع هؤلاء العملاء أمام فرع ‏البنك الكائن بدائرة قسم شرطة جرجا، واتهامهم "دردير. ع. م" ‏بالاستيلاء على مبالغ مالية من عملاء المصرف وجارى اصطحاب العملاء لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه، حيث تبين أن عددهم 45 عميلا بلغت جملة المبالغ المستولى عليها طبقا للمحضر الأول "2190713" جنيهاً "اثنين مليون ‏ومائه وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر جنيه"، وذلك عن طريق استلام تلك المبالغ المالية منهم وإيهامهم ‏بإيداعها بحساباتهم بالمصرف المذكور على غير الحقيقة والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.

وعلى جانب آخر، تقدم ‏‏"محمد. ع. ع. ح" مدير فرع مصرف أبو ظبى الإسلامى بجرجا ويقيم 2 شارع أبو المجد الشرقاوى الجزيرة بندر جرجا، و"عصام. م. أ" محامى بالشئون القانونية بمصرف أبو ظبى الإسلامى ومقيم دائرة مركز فرشوط- قنا، ببلاغ‏ ضد المشكو فى حقه الأول و"أحمد. ع. ش" 32 سنة موظف خدمة العملاء بالفرع ومقيم شارع المغنى بندر جرجا، و"العربى. م. ا" 33 رئيس الخزينة بالفرع ومقيم شارع منتصر بندر جرجا، و"باسم. م. ا" 32 سنة موظف خدمة العملاء بالفرع، ومقيم شارع المشوادى الغربى بندر جرجا، ‏لقيامهم بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها بعد إيهام العملاء بإيداعها بحساباتهم ‏بالمصرف على غير الحقيقة، وقيامهم بالاستيلاء على تلك المبالغ لحسابهم الشخصى والتزوير فى الأوراق ‏الرسمية الخاصة بالبنك لإخفاء استيلائهم على تلك المبالغ.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين كافة الإجراءات القانونية، تم ضبط الأول والثانى والثالث، وجارى ضبط الرابع، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالاستيلاء على أموال عملاء المصرف، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 787 إدارى قسم شرطة جرجا، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

بالفيديو.. ضحايا مستريح بنك سوهاج يرون تفاصيل الاستيلاء على 4.5 مليون جنيه من حساباتهم

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