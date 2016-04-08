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الأمن العام يضبط 17 ألف هارب من أحكام و98 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 17 ألف هارب من أحكام و98 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 17 ألف هارب من أحكام و98 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزى، لملاحقة الخارجين عن القانون، وحائزى السلاح والمخدرات.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 98 قطعة سلاح نارى، و168 قطعة سلاح أبيض، وضبط 220 قضية مخدرات، و7 تشكيلات عصابية، و9 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و 84 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 17844 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 424 دراجة نارية مخالفة.

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