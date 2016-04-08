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سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة الأجهزة الإلكترونية من الشقق فى مدينة بدر

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سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة الأجهزة الإلكترونية من الشقق فى مدينة بدر سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة الأجهزة الإلكترونية من الشقق فى مدينة بدر
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بدر من ضبط كل من "فرحات. ج. م" 28 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 7 قضايا آخرها 1120 لسنة 2014م بدر "سكر بالطريق العام"، و"صالح. م. ع" 25 سنة عاطل، و"سيد. ا. س" 27 سنة عاطل، وبحوزتهم جهاز " لاب توب"، و7 هواتف محمولة، وشاشة lcd و 5 بطاقات ذاكرة ومبلغ 10 آلاف جنيه.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل مسكن مواطن ومقيم دائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1747 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبإعادة مناقشتهم اعترفوا بارتكاب حادث سرقة جهاز أجهزة كمبيوتر "لاب توب" من داخل مساكن المواطنين بالمنطقة، وتم بإرشادهم ضبط جهاز الكمبيوتر المستولى عليه وبعرض المضبوطات على المجنى عليهما تعرفا عليها واتهموهما بالسرقة.

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