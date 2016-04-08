الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب المحافظات اليوم.. والعظمى بالقاهرة 40

يتوقع خبراء الارصاد ، أن تتأثر البلاد اليوم الجمعة ، بموجة شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا ، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا.>وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، وتتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين، فالأبيض المتوسط تكون معتدل إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، أما الأحمر فهو معتدل الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة :

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>الصغرى العظمى>القاهرة 20 40>الإسكندرية 16 36>مطروح 16 36>بورسعيد 16 27>دمياط 19 32>بلطيم 20 37>الإسماعيلية 19 41>السويس 19 40>العريش 20 41>نخل 12 36>طابا 14 36>الطور 18 34>مرسى علم 22 36>الغردقة 22 37>شرم الشيخ 23 40>رفح 17 41>كاترين 15 29>سيوة 22 41>المنيا 16 40>الفيوم 17 40>رأس سدر 19 33>أبوسمبل 22 39>وسط الدلتا 20 40>أسيوط 19 40>سوهاج 20 39>الأقصر 21 40>أسوان 22 41>شلاتين 22 38>حلايب 25 36>الوادى الجديد 18 40>قنا 21 39>نويبع 23 35>السلوم 19 38