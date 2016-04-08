إصابة مجند وسائق ونفوق 19 حيوانا فى حريق بـ3 منازل بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، على حريق شب فى ثلاثة منازل مكونة من طابق واحد، ما تسبب فى إصابة مجند وسائق من قوة الحماية المدنية بحروق متوسطة وجرح قطعى أثناء مشاركتهما فى عملية الإخماد، ونتج عنه أيضاً نفوق 19 حيواناً واحتراق بعض الأثاثات ‏وكميات من الغلال والبوص والتبن.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغاً من مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب حريق بناحية السمطا دائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية .

وبالفحص بمعرفة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد صلاح أبو القاسم وكيل فرع بحث الجنوب، تبين بنشوب الحريق فى "3" منازل مكونة من طابق واحد ومشيدة بالطوب الأبيض "البلوك" ومسقوفة ‏بالعروق الخشبية والبوص ملك عبد الحميد على زيدان 75 سنة مزارع، رزق أمين عبد اللاه 41 سنة عامل، وجمال متولى محسب عسران 45 سنة عامل، ويقيمون بذات الناحية، ويرجح أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى.

نتج عن الحريق إصابة أحمد إسماعيل أحمد إسماعيل 22 سنة مجند بإدارة الحماية المدنية بحروق بسيطة باليد اليسرى، ‏ أحمد عصمت أحمد فرح 25 سنة سائق مدنى بإدارة الحماية المدينة بجرح قطعى أعلى الحاجب الأيسر، أثناء ‏مشاركتهما فى إخماد النيران، وانحصرت التلفيات فى نفوق عدد "3" رؤوس ماشية و"16" رأس غنم وكمية من الطيور واحتراق بعض الأثاثات ‏وكميات من الغلال والبوص والتبن.

تم نقل المصابين للمستشفى المركزى وأجريت لهما الإسعافات الأولية وصرح لهما بالخروج، وجارى سؤال مالكى المنازل المشار إليها ،أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، تم إخطار الإدارة البيطرية بالبلينا للانتقال واتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعــــة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1899 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة .

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