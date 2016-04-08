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ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال حشيش وشريحة محمول لابنها فى السجن بسوهاج

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ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال حشيش وشريحة محمول لابنها فى السجن بسوهاج ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال حشيش وشريحة محمول لابنها فى السجن بسوهاج
تمكنت الخدمة المعينة لتفتيش زيارة المسجونين بمركز سوهاج ‏من ضبط بدرية.م.ق. ص 55 سنة ربة منزل وتقيم بناحية جزيرة محروس دائرة مركز ‏أخميم أثناء زيارتها لابنها خالد.ج.ص. ر والمحبوس على ذمة القضية رقم 6763 جنايات ‏قسم ثان سوهاج لسنة 2014 حبس 3 سنوات ومحدد له جلسة 16/4/2016 للاستئناف أثناء قيامها بإدخال كيس‏ أطعمة وبحوزتها قطعة من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وشريحة ‏هاتف محمول.

تم التحفظ على المضبوطات كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة‏، تحرر عن ذلك المحضر رقم 32 أحوال المركز اليوم وجارى العرض على النيابة العامة.


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