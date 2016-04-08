ضبط ربة منزل أثناء محاولتها إدخال حشيش وشريحة محمول لابنها فى السجن بسوهاج

تمكنت الخدمة المعينة لتفتيش زيارة المسجونين بمركز سوهاج ‏من ضبط بدرية.م.ق. ص 55 سنة ربة منزل وتقيم بناحية جزيرة محروس دائرة مركز ‏أخميم أثناء زيارتها لابنها خالد.ج.ص. ر والمحبوس على ذمة القضية رقم 6763 جنايات ‏قسم ثان سوهاج لسنة 2014 حبس 3 سنوات ومحدد له جلسة 16/4/2016 للاستئناف أثناء قيامها بإدخال كيس‏ أطعمة وبحوزتها قطعة من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وشريحة ‏هاتف محمول.

تم التحفظ على المضبوطات كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة‏، تحرر عن ذلك المحضر رقم 32 أحوال المركز اليوم وجارى العرض على النيابة العامة.

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