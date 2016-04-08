سقوط عصابة سرقة إطارات السيارات من داخل منطقة فيلات النرجس بالتجمع

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط كل من "أيمن ح ر" 39 سنة سائق، و"أيمن م م" 42 سنة عاطل ومقيمين عين شمس، أثناء استقلالهما السيارة رقم ف ن ر 419 ماركة دايو لانوس "أجرة" قيادة الأول ويعمل عليها كسائق، وقيامهما بسرقة إطار سيارة من داخل السيارة رقم ن ق 359 ماركة ميستوبيشى لانسر ملك طبيب عيون ومقيم فيلات النرجس، بأسلوب الفك.

كما عثر بداخل السيارة قيادتهما على 17 إطار سيارة، كوريك، ومفتاح صليبة باستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2294 لسنة 2016م جنح التجمع الخامس وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" واعترفا بسرقة الإطارات من السيارات بمنطقة التجمع الخامس وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

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