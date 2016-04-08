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نتنياهو يهاجم مشروع قرار للسلطة الفلسطينية فى مجلس الأمن حول إدانة الاستيطان

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نتنياهو يهاجم مشروع قرار للسلطة الفلسطينية فى مجلس الأمن حول إدانة الاستيطان نتنياهو يهاجم مشروع قرار للسلطة الفلسطينية فى مجلس الأمن حول إدانة الاستيطان

>هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو طرح السلطة الفلسطينية مشروع قرار بإدانة الاستيطان الإسرائيلى على مجلس الأمن الدولي.

وقال نتنياهو - فى بيان صادر عن مكتبه نشرته الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الجمعة - "إن هذه الخطوة تبعد مفاوضات السلام أكثر.. وأن الطريق الوحيد لدفع السلام قدما هو من خلال التفاوض المباشر".

واتهم نتنياهو، الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالتهرب من المفاوضات المباشرة..زاعما "أن الفلسطينيين يربون أطفالهم يوما بعد يوم على الاعتقاد بأن تل أبيب وحيفا وعكا هى بمثابة مستوطنات".
>بدوره ، زعم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة دان دانون "أن الفلسطينيين يواصلون مخادعة المجتمع الدولى من خلال دفع مبادرات لا تصب فى مصلحة أى طرف" .

وكانت البعثة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة قد أعلنت أنها بدأت بتعميم مسودة مشروع قرار على الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى ينص على التنديد بقيام إسرائيل بمواصلة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية.
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