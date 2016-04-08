القاعدة تقصف عدن بصواريخ كاتيوشا ..و التحالف تدمر منصة الإطلاق فى لحج

> قصفت طائرات الأباتشى التابعة لقوات التحالف العربى فجر اليوم /الجمعة/ مواقع تتوسط محافظتى لحج وعدن تتحصن فيها عناصر تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة بعد قيامهم باطلاق صواريخ كاتيوشا على عدن .

وذكرت صحيفة /الأمناء نت/ التى تصدر فى عدن عبر موقعها الإلكترونى نقلا عن شهود عيان - أن الطائرات دمرت منصة صواريخ كاتيوشا متحركة محمولة على سيارة تم نصبها فى إحدى المزارع جنوب مدينة الحوطة عاصمة لحج استخدمت فى إطلاق الصواريخ .

>وأوضحت مصادر محلية فى عدن أن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت فى الساعات الأولى من صباح اليوم على مناطق متفرقة شمال مديرية المنصورة ومدينة الشعب وبير أحمد ولم تحدث أية خسائر فى الأرواح .

يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تستخدم فيها صواريخ الكاتيوشا فى قصف على عدن بعد تحرير المدينة من المليشيات فى شهر يوليو الماضى .. وأدى القصف إلى حدوث حالة هلع وذعر بين المواطنين .

وتأتى هذه التطورات بعد ساعات من قيام قوات الجيش والأمن فى عدن بأول عملية تقدم باتجاه لحج لتطهيرها من العناصر المسلحة وسيطرت على معبر الرباط الذى يصل بين المحافظتين ..وأكدت مصادر محلية أن القوات تتقدم صوب لحج وفق خطة أمنية تم إعدادها .

>وكان اللواء عيدروس الزبيدى محافظ عدن ، صرح بأن قوات الجيش والأمن والمقاومة ستواصل عمليات تأمين محافظة عدن وستتجه إلى خارج حدود المحافظة بالمناطق التى تشكل حزاما أمنيا لعدن فى محافظتى لحج وأبين لتأمينها .

وكانت قوات الجيش والأمن قامت فى الأيام الماضية بقصف تجمعات لتنظيم القاعدة فى عدن مما أدى إلى هروبهم للمحافظات المجاورة .

من ناحية أخرى شهدت منطقة الضباب غرب مدينة تعز ، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمنى والمقاومة وميليشيات الحوثيين وصالح تمكنت فيه القوات من استعادة مواقع كانت الميليشات قد سيطرت عليها فى الأيام القليلة الماضية .

>وقال مصدر عسكرى فى اللواء 22 ميكانيكى فى تصريحات اليوم - إن القوات صدت هجوما للميليشيات فى منطقة الربيعى غرب المدينة بالتزامن مع شن هجوم على مواقعهم فى الضباب غرب المدينة وتمكنت من تحرير مناطق حدائق الصالح وتبة الخزان المطلة عليها والمقاهية والمقبابة ونقطة الهنجر وتتقدم إلى قرية الصياحى لتأمين الطريق الواصل إلى الضباب وكسر الحصار عن المدينة وتأمين كل المناطق المحررة.

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