علشان تثق فى نفسك وتعيش من غير إحراج.. نصائح لتحسين رائحة العرق

رائحة العرق النفاذة من أهم أسباب الشعور بالحرج، وتؤثر بالسلب كثيرًا فى قدرة الإنسان على التواصل مع غيره وعلى حياته الاجتماعية بشكل عام، ويعانى البعض من رائحة عرق كريهة بشكل مستمر، صيفًا وشتاء.

وينصح الدكتور آدم عباس استشارى الجلدية والتناسلية بإتباع خطوات لتحسين رائحة العرق تشمل:

• الاهتمام داخليًا وخارجيًا بالنظافة العامة، فلكى تفرز الغدد عرقًا طيب الرائحة لابد من الاهتمام بالنظافة الدورية الشخصية.

>• تناول الطعام الصحى والخضراوات الورقية جيدة الرائحة كالخس والبقدونس أمر صحى للغاية.

>• استخدام المسك الأصلى النظيف ذي الجودة العالية، مع بعض من الشبة المتواجدة لدى العطارين يساعد على إفراز عرق طيب الرائحة لوقت طويل.

>• الاستحمام الدورى صيفًا وشتاء فى غاية الأهمية.

>• إزالة شعر الإبط والعانة.

>• التركيز على تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام أو الاغتسال لمنع تراكم البكتيريا المسببة لرائحة العرق.

>• قلل تناول الأطعمة ذات الزيوت الطيارة كالثوم والبصل والحلبة بكثرة، وإذا ما تناولناها يفضل أن تكون مطهية.

عدم رش العطور أو وضع المزيلات على مسام غير نظيفة، فالاستحمام شرط للحصول على مفعولها.

>إضافة الخل للطعام يخلصك من الرائحة الكريهة.

الملابس القطنية "الطرية على الجلد"، تجعل رائحة العرق أفضل.

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