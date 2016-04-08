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جامعة قناة السويس تنظم الثلاثاء احتفالية يوم اليتيم

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جامعة قناة السويس تنظم الثلاثاء احتفالية يوم اليتيم جامعة قناة السويس تنظم الثلاثاء احتفالية يوم اليتيم
تنظم إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة احتفالية "يوم اليتيم" والتى تقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة الثلاثاء المقبل ويشارك فى الاحتفال طلبة كلية التربية فنية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقالت زينب سراج الدين مدير عام إدارة الاتصالات والمؤتمرات، إن هذه الاحتفالية تعد الثالثة التى تقام فى رحاب جامعة قناة السويس ليوم اليتيم ويتضمن فقرات فنية لمعهد فتيات عمر بن العزيز وإنشاد دينى وقصائد شعرية، كما يتضمن الحفل مسابقات للأطفال ومسرح العرائس واستعراض التنورة، كما تقوم إدارة الاتصالات والمؤتمرات بتقديم هدايا للأطفال.

يأتى ذلك تماشيا مع الدور الذى يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من الاهتمام بالمجتمع المحيط ومواكبة كل الاحتفالات والأعياد.


>دورات تدريبية مكثفة بقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة القناة

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