نيابة دمياط تباشر التحقيقات مع المضبوطين بـ380 طربة حشيش وأسلحة نارية

تباشر النيابة العامة بدمياط بإشراف المستشار الدكتور محمد أحمد عطا رئيس نيابات مركز دمياط ورأس البر، التحقيقات في القضية رقم 7941 جنايات المركز، حيث قام مكتب مكافحة المخدرات بمداهمة قرية الشعراء مدعوم بقوات من مكافحة الشغب ومدرعات من القوات المسلحة برئاسة المقدم هانى صلاح رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط البحرى، و النقيب محمود دياب مفتش منطقة شرق الدلتا وكيل فرع مكتب المخدرات بميناء دمياط و المقدم محمد الجندي مفتش منطقة شرق الدلتا.

وتمكنت القوة من ضبط عدد 200 طربة حشيش سيراميك و 180 طربة حشيش لبنانى و 400 قطعة معدة للبيع و 5 أسلحة نارية آلية، و بندقية خرطوش وسلاح آلى و 3 قنابل حية ، وأكد شهود العيان من الأهالى أن هذه المضبوطات ملك "سلام ا" والذى يعد أكبر مورد مخدرات بمحافظة دمياط.

وقامت القوات بتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة التى قامت بفحص المضبوطات وتبين أن عدد الذخائر الحية المضبوطة 300 طلقة آلي حي و 200 طلقة 9 ملي و 100 طلقة آلي صغير و 50 طلقة خرطوش، كما ضبط أيضا 800 كيلو جرام تقريبا من مخدر الحشيش ، وشنطة بداخلها مبلغ مالي 400 ألف جنية تقريبا، ومازالت النيابة العامة بهيئتها تتابع التحقيقات مع المضبوطين بمسرح الجريمة فى عدد 8 منازل تمت مداهمتها .

ننشر الجدول الزمنى لاختيار رئيس جامعة دمياط