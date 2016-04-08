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ضبط 5 طن أسماك صرف صحى فاسدة وسلاح خرطوش بحوزة صيادين بالوادى الجديد

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ضبط 5 طن أسماك صرف صحى فاسدة وسلاح خرطوش بحوزة صيادين بالوادى الجديد ضبط 5 طن أسماك صرف صحى فاسدة وسلاح خرطوش بحوزة صيادين بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث مركز باريس بالوادى الجديد، من ضبط 6 أشخاص يستقلون سيارتين ربع نقل وبحوزتهم حوالى 5 طن أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى، والتى تم صيدها من برك الصرف الصحى بالخارجة، وبتفتيشهم تم العثور على سلاح خرطوش وطلقات نارية بحوزة أحدهم.

تم التحفظ على شحنة الأسماك، حيث اعترفوا بقيامهم بالصيد من برك الصيد وبيع الحصيلة إلى المواطنين فى المحافظات المجاورة وتم تحرير المحضر رقم 98 جنح مركز شرطة باريس وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد اخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط 6 اشخاص يستقلون سيارتين نقل أرقام " 135175 نقل سوهاج و 53281 نقل سوهاج " وعليها حمولة شحنة أسماك فاسدة وبحوزة احدهم سلاح خرطوش وطلقات نارية وتبين أنهم " ابو المعاطي . ر . أ" 30 سنة و " احمد . ف . م " 30 سنة و" حسين . ا . ص " 30 سنة سائق و " محمد . ي . م " 29 سنة و " عبد الرحمن . ي . م " 16سنة طالب، وجمعيهم مقيمون مركز طما بمحافظة سوهاج، تم التحفظ على شحنة الأسماك الفاسدة وتحريز السلاح المضبوط وتحرر به محضر وأحيل إلى النيابة للتحقيق.


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