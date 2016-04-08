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محكمة الأسرة تنظر غدًا دعوى "نفقة" ضد هالة فاخر ونجلها

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محكمة الأسرة تنظر غدًا دعوى "نفقة" ضد هالة فاخر ونجلها محكمة الأسرة تنظر غدًا دعوى "نفقة" ضد هالة فاخر ونجلها
تنظر محكمة الأسرة بمصر الجديدة، غدا السبت، الحكم فى ثانى جلسات دعوى النفقة التى حملت رقم 123 لسنة 2016، ضد كل من هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقى، ووالده أيمن حسين صدقى، للإنفاق على "جاسمين" ابنة نجل الفنانة، لإعادة الإعلان، ولعرض التصالح، وورود التحريات حول دخل كل من هالة فاخر وطليقها.

وذكر نبيه الوحش محامى هالة حسن طليقة حسين أيمن حسين صدقى، أن الأخير عاطل، وليس له مورد رزق يمكنه من الإنفاق على طفلته التى تعانى من بعض الأمراض.


>تأجيل دعوى نفقة ضد هالة فاخر ونجلها لجلسة 9 أبريل المقبل لعرض التصالح

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