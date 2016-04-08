7 خطوات تحفاظ على صحة رئتك وتحميك من الأمراض.. تعرف عليها

التعرض للتلوث من العوامل التى تؤثر بشكل سلبى على صحة الرئتين يوميا.

وأوضح تقرير نشره مؤخرًا الموقع الهندى "بولد سكاى" أن التعرض الدائم للغبار والميكروبات والهواء الملوث، يضعف الصحة بشكل تدريجى ما يؤدى للإصابة بمشاكل فى الرئة كالربو والالتهاب الرئوى والتهاب الشعب الهوائية والسل والانسداد الرئوى المزمن والسرطان.

ونصح التقرير باتباع خطوات بسيطة، للحفاظ على الرئة، وتشمل:

>1- تجنب الجلوس مع المدخنين، لأن التدخين السلبى يقتل رئتيك.

>2- لا تجرب التدخين أبدًا، لأن التدخين إدمان لا يترك أى شخص بسهولة، فلا تحاول التدخين ولو بغرض الترفيه مع أصدقائك.

>3- تجنب عوادم السيارات، بارتداء قناع أثناء القيادة لتجنب استنشاق المركبات والمواد الكيميائية فى الهواء المحيط بك.

>4- تجنب الأماكن الموجود فيها تلوث صناعى: فإذا كان بيتك بالقرب من مصنع يخرج منه دخان بشكل دائم، حاول مغادرته إلى منطقة مليئة بالأشجار.

>5- مارس تمارين التنفس بشكل يومى لبقاء رئتيك صحية.

>6- كن نشيطًا جسديًا من خلال ممارسة رياضة الجرى، فذلك يعزز قدرة الرئة.

7- أدخل النباتات للأماكن المغلقة لأنها تعمل على تنظيف الهواء وتبقى الرئة صحية.

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