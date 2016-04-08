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البنتاجون: مقتل 2 من المقاتلين الأجانب التابعين لداعش فى العراق

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البنتاجون: مقتل 2 من المقاتلين الأجانب التابعين لداعش فى العراق البنتاجون: مقتل 2 من المقاتلين الأجانب التابعين لداعش فى العراق

>صرح المتحدث باسم عملية العزم الصلب فى العراق العقيد ستيف وارين بان قوات التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش قتلت اثنين من المقاتلين الاجانب المنضمين الى صفوف التنظيم الارهابى فى العراق.

وقال وارين فى تصريحات صحفية من بغداد ان العنصرين الاجنبيين قتلا فى نفس اليوم فى غارات جوية منفصلة شنتها قوات التحالف الدولى ضد داعش فى العراق.

وأضاف المسئول الامريكى انه تم القضاء على ابو الزوبيرى البوسنى بالقرب من بلدة بَجار وهو بوسنى المولد ويحمل الجنسية السويدية مشيرا الى ان البوسنى كان من الكوادر المقاتلة الاجنبية الموثوق بها داخل تنظيم داعش، كما قُتل خالد عثمان الذى كان يعتبر نائب امير لواء انور العوالقى بتنظيم داعش فى غارة جوية اخرى بالقرب من مدينة الريحانية.

وأشار وارين الى ان عثمان الذى ولد فى السويد كان على علاقة بالعناصر الاجنبية بالتنظيم الارهابى، وقال وارين ان مقتل هذين العنصرين حرم تنظيم داعش من اثنين من المقاتلين اللذين كانا لديهما قدرات قيادية.
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