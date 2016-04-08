الزوجة "الزنانة" تدفع زوجها لمحاولة الانتحار شنقا هرباً من جحيم العيش معها

وقع الزوج " سامى.ع" فى قبضة زوجة لا تمتلك قلب، جعلته يقاسى فى الحياة معها، فهى تتفنن فى افتعال المشاكل على أتفه الأسباب لتعذبه ما أضطره أن يختار الحبس بإرادته على أن يراها مرة أخرى، وذلك حسب قوله فى دعوى التبديد التى أقامتها الزوجة "فاطمة .ك" أمام محكمة الأسرة بإمبابة.

وذكر الزوج بدفاتر تسوية المنازعات على رده على دعوى الزوجة التى حملت رقم 987 لسنة 2016 : "تزوجتها منذ 3 سنوات وعشت خالالهم حياة عبارة عن مأساة، فليست الزوجات هم مكسورين الجناح، ولكننا نحن الرجال من لا حول لهم ولا قوة، فهى لا تصمت مطلقاً، وتجعلنى أكره الرجوع للمنزل ولولا انجابنا طفلتنا "رحمة " لكنت تركتها".

وتابع "بعد أن كفرت من الحياة بصحبتها داخل منزل واحد وتدهورت أحوالى بوظيفتى، وبعدها لم أجد حل غير الانتحار، ولكنى فشلت، ومن وقتها وهى تتفنن فى معاقبتى لمحاولتى تركها فهى شخصية تملكيه وتهددنى بابنتى".

وأكمل "الجميع بدأ يتهمنى أننى مصاب بالجنون لأننى أختار الحياة معها، لذلك لن أدفع لها قرش واحد، وليتهم يسجنونى مدى الحياة لكى لا أراه مرة أخرى، فهى لن تلوى ذراعى بتلك الدعوى وشهود الزور الذى تأتى بهم بعد أن تدفع لهم من أموالى".